Balıkesirspor - Mazıdağı Fosfatspor: 1-2

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirveden inerek liderliği kaptırdığı Muğlaspor'u ikinci sıradan takip eden Balıkesirspor evinde Mazıdağı Fosfatspor'a 2-1 yenilerek şampiyonluk yolunda çok ağır yara aldı. Karşılaşmanın 23'üncü dakikasında Balıkesirspor, Artun Akçakın'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk devreyi galip tamamlayan Balıkesirspor ikinci yarıda ise büyük şok yaşadı. Konuk Mazıdağı Fosfatspor önce 62'nci dakikada Yunus Emre'nin golüyle beraberliği sağladı, 66'ncı dakikada Burak Temir'in ayağından ikinci golü attı: 2-1. Kalan dakikalarda gol üretemeyen Balıkesirspor sahadan puansız ayrılıp, haftayı galibiyetle bitiren lider Muğlaspor'un 6 puan gerisine düştü.

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