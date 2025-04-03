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        Balıkesirspor büyük fırsat tepti

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftalarca koruduğu liderlik koltuğunu Muğlaspor'a kaptırıp rakibinin 6 puan gerisine düşen Balıkesirspor, şampiyonluk yarışında evinde yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:36
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        Balıkesirspor büyük fırsat tepti
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        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftalarca koruduğu liderlik koltuğunu Muğlaspor'a kaptırıp rakibinin 6 puan gerisine düşen Balıkesirspor, şampiyonluk yarışında evinde yıkıldı. Bal-Kes, son 5 maçın 4'ünü evinde oynamasına rağmen bu karşılaşmalarda tek galibiyetle yetindi. Evinde son 4 maçta yalnız Beykoz İshaklı Spor'u 3-1 yenebilen, Tire 2021 FK ve Mazıdağı Fosfatspor'a 2-1 mağlup olan Balıkesir, dün rakibi Muğlaspor'un 9 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olmasını da değerlendiremedi. Ligde son haftalar öncesi zirvede farkı eritme şansı ayağının ucuna kadar gelen Balıkesirspor, rakibinin İshaklıspor'a deplasmanda yenildiği gün evinde Amasyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Son 4 maçta ligden çekilen Adıyaman FK önünde hükmen 3 puan alacak Balıkesirspor, zirvede farkı 3 puana indirme şansını kaçırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, son 4 maça 49 puanla rakibi Muğlaspor'un 5 puan gerisinde girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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