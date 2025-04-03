Balıkesirspor büyük fırsat tepti

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta haftalarca koruduğu liderlik koltuğunu Muğlaspor'a kaptırıp rakibinin 6 puan gerisine düşen Balıkesirspor, şampiyonluk yarışında evinde yıkıldı. Bal-Kes, son 5 maçın 4'ünü evinde oynamasına rağmen bu karşılaşmalarda tek galibiyetle yetindi. Evinde son 4 maçta yalnız Beykoz İshaklı Spor'u 3-1 yenebilen, Tire 2021 FK ve Mazıdağı Fosfatspor'a 2-1 mağlup olan Balıkesir, dün rakibi Muğlaspor'un 9 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olmasını da değerlendiremedi. Ligde son haftalar öncesi zirvede farkı eritme şansı ayağının ucuna kadar gelen Balıkesirspor, rakibinin İshaklıspor'a deplasmanda yenildiği gün evinde Amasyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Son 4 maçta ligden çekilen Adıyaman FK önünde hükmen 3 puan alacak Balıkesirspor, zirvede farkı 3 puana indirme şansını kaçırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, son 4 maça 49 puanla rakibi Muğlaspor'un 5 puan gerisinde girdi.