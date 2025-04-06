Balıkesir'de balık restoranındaki yangında 1 kişi yaralandı

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde balık restoranında çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ocaklar Mahallesinde faaliyet gösteren balık restoranın mutfak bölümünde çıktı. Alevlere ilk müdahale işletme sahibi tarafından yapılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında, iş yeri sahibi Cüneyt Çile elinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İş yerinde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yaralı Cüneyt Çile olay yerindeki ilk müdahalenin ardından önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.