Zeytinlikte ayı saldırısında yaralandı

Erdek ilçesi Pulakes mevkisindeki zeytinlikte, ağaçları budayan Şaban Özçelik, ayı saldırısı sonucu omzundan ve ayağından yaralandı. Motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşmayı başaran Özçelik, kendisini yolda gören komşusu tarafından kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Özçelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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