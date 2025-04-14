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        Zeytinlikte ayı saldırısında yaralandı

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde zeytinlikte ayı saldırısına uğrayan Şaban Özçelik (67) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:43 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:50
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        Zeytinlikte ayı saldırısında yaralandı
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        BALIKESİR’in Erdek ilçesinde zeytinlikte ayı saldırısına uğrayan Şaban Özçelik (67) yaralandı.

        Erdek ilçesi Pulakes mevkisindeki zeytinlikte, ağaçları budayan Şaban Özçelik, ayı saldırısı sonucu omzundan ve ayağından yaralandı. Motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşmayı başaran Özçelik, kendisini yolda gören komşusu tarafından kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Özçelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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