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        Ağılda çıkan yangında 42 küçükbaş öldü

        BALIKESİR'in Manyas ilçesindeki bir ağılda elektrik tesisatından çıkan yangında 30 koyun ile 12 kuzu öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:38 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:40
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        Ağılda çıkan yangında 42 küçükbaş öldü
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        BALIKESİR'in Manyas ilçesindeki bir ağılda elektrik tesisatından çıkan yangında 30 koyun ile 12 kuzu öldü.

        Manyas ilçesinin kırsal Kocagöl Mahallesi'ndeki bir ağılda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Ağıl sahibi Rahmi Aslan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de çevre güvenliği aldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında, ağılda bulunan 30 koyun ile 12 kuzu öldü.

        Elektrik tesisatından kaynaklı olduğu öğrenilen yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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