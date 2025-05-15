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        Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 2-0

        STAT:17 EylülHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen BaltacıBANDIRMASPOR: Akın Alkan - Hikmet Çiftçi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:39
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        Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 2-0
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        STAT:17 Eylül

        HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen Baltacı

        BANDIRMASPOR: Akın Alkan - Hikmet Çiftçi (Dk. 89 Sergen Piçinciol), Diony (Dk. 89 İbrahim Kaya), N'Dongala (Dk. 79 Paixao), Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 74 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Mulumba

        ERZURUMSPOR FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz - Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Dk. 86 Mamba), Mustafa Yumlu, Crociata, Azubuike (Dk. 72 Gökhan Akkan), Sylla (Dk. 46 İlkan Sever), Orhan Ovacıklı, Teklic (Dk. 72 Sefa Akgün)

        GOLLER: Dk. 45+1 Mexer, Dk. 63 Diony (Bandırmaspor)

        SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi, Crociata (Erzurumspor FK), Mulumba (Bandırmaspor)

        1'inci Lig Play-Off ilk turunda Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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