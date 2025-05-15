Bandırmaspor - Erzurumspor FK: 2-0
STAT:17 EylülHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen BaltacıBANDIRMASPOR: Akın Alkan - Hikmet Çiftçi (Dk.
STAT:17 Eylül
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen Baltacı
BANDIRMASPOR: Akın Alkan - Hikmet Çiftçi (Dk. 89 Sergen Piçinciol), Diony (Dk. 89 İbrahim Kaya), N'Dongala (Dk. 79 Paixao), Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Messaoudi, Murat Cem Akpınar (Dk. 74 Mehmet Özcan), Rahmetullah Berişbek, Mulumba
ERZURUMSPOR FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz - Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Dk. 86 Mamba), Mustafa Yumlu, Crociata, Azubuike (Dk. 72 Gökhan Akkan), Sylla (Dk. 46 İlkan Sever), Orhan Ovacıklı, Teklic (Dk. 72 Sefa Akgün)
GOLLER: Dk. 45+1 Mexer, Dk. 63 Diony (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi, Crociata (Erzurumspor FK), Mulumba (Bandırmaspor)
1'inci Lig Play-Off ilk turunda Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Erzurumspor FK’yı 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
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