Bandırmaspor Onursal Başkanı Göçmez'den taraftarlara çağrı

BANDIRMASPOR Kulübü Onursal Başkanı Onur Göçmez, “Yarın çok önemli ve kritik bir maça çıkıyoruz. Ciddiyet ve disiplin çok önemli. Finale kalmak için çok dikkatli olmalı ve ilk maçın sonucundan bağımsız, coşkulu ve güçlü oyuna devam etmeliyiz” dedi.

Bandırmaspor, play-off yarı finalinde deplasmanda 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın sahasında Boluspor’u konuk edecek. Bordo-beyazlı ekibin onursal başkanı Onur Göçmez, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından taraftarlara çağrıda bulundu. Sakarya’da oynanıp, Bandırmaspor’un 4-1’lik üstünlüğüyle sona eren ilk karşılaşmanın rehavete yol açmaması gerektiğini belirten Göçmez, “Cuma günü çok önemli ve kritik bir maça çıkıyoruz. Ciddiyet ve disiplin çok önemli. Finale kalmak için çok dikkatli olmalı ve ilk maçın sonucundan bağımsız, coşkulu ve güçlü oyuna devam etmeliyiz. Cuma günü Boluspor’u eleyerek takımımızı finale en güzel şekilde uğurlamalıyız. Cuma günü tüm spor kamuoyuna şu mesajı vermeliyiz. ‘Yeni gelmedik, geri geldik, elendiğimiz günü unutmadık!’ Ayaklarımızı sağlam basacağız ve sonuna kadar sizlerle mücadele edeceğiz. Süper Lig’e adım adım gideceğiz. Cuma günü çok büyük bir adım için herkesi maça bekliyoruz. Mazeret yok! Cuma günü her yer kapalı, herkes kapalı” ifadelerini kullandı.,