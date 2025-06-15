Balıkesirspor'da yeni yapılanma

3'üncü Lig'de geçen yıl Play-Off finalinde hayal kırıklığı yaşayıp yeni sezon öncesi teknik direktör İsmail Ertekin'le yollarını ayıran Balıkesirspor'da yönetimde de yeni yapılanma var. Abdullah Bekki başkanlığında yola devam kararı alan yönetim kurulunda asil yöneticilerden Asbaşkan ve Sportif İşler Sorumlusu Sedat Sarıkaya ve Hukuk İşleri Sorumlusu Serdar Akgül ile yedek yöneticilerden Nurettin Asar ve Sadettin Akbaba yeni dönemde görev alamayacaklarını ifade ederek istifa etti.

İstifaları kabul edilen yöneticilerin ayrılıkları sonucu oluşacak yeni organizasyon şeması ve görev dağılımının en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.