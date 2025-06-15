Balıkesir'de örtü yangını (2)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi kırsal Karakaya Mahallesi'nde bugün saat 17.30 sıralarında başlayan orman yangını yaklaşık 4,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 2 uçak, 4 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 greyder ile müdahale edildi. 120 personelin görev aldığı alanda soğutma çalışmaları devam ederken, yanan alanın tespitiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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