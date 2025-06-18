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        Balıkesir'de orman yangını (2)

        KARESİ'DEDE ORMAN YANGINIBalıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:35
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        Balıkesir'de orman yangını (2)
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        KARESİ'DEDE ORMAN YANGINI

        Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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