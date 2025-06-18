Balıkesir'de orman yangını (2)

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Ziyaretli Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin alevlere karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

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