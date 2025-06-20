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        Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün; 5 gözaltı

        BALIKESİR'inKepsut ilçesindeki orman yangınına müdahale, ikinci gününde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 20.06.2025 - 10:05
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        Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün; 5 gözaltı
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        BALIKESİR'inKepsut ilçesindeki orman yangınına müdahale, ikinci gününde de sürüyor. Havadan müdahale yeniden başlarken; biçerdöver ile hasat yaparken yangına neden oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

        Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 1 uçak, 1 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 2 treyler ile 150 personel sevk edildi. Havanın kararmasıyla alevlere hava müdahalesi sonlandırılırken, gece boyunca karadan müdahale devam etti. Yangına müdahale, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ilk belirlemelere göre yangının tarlada biçerdöver ile hasat sırasında çıktığı bildirildi. Jandarma ekipleri, biçerdöver ile hasat yaparken yangına neden oldukları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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