Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün; 5 gözaltı (2)
21SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.
21SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve kadardan müdahaleyle bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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