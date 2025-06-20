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        Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün; 5 gözaltı (2)

        21SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:34 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:34
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        Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün; 5 gözaltı (2)
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        21SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve kadardan müdahaleyle bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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