Balıkesir'de zeytinlik yangını (2)

KONTROLALTINA ALINDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı Mutluköy Mahallesi'ndeki Kilise Tepe mevkisinde, saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 1 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su tankeri ve orman ekiplerinin yanı sıra Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 4 araç ve 3 ranger ile hem havadan hem karadan müdahale gerçekleştirildiği bildirildi. 40 dekarlık alandaki 100'ün üzerindeki zeytin ağacı kül oldu.

Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.