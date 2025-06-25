Orman yangını 2 saatte söndürüldü

Yangın, saat 18.00 sıralarında Gökçeler Mahallesi’nde çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatlik sürede geniş alana yayılmadan kontrol altına aldı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmesi olası bir facianın önüne geçti. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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