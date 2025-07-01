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        Balıkesirspor'dan Serhat Göçerler'e tepki

        YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor'da teknik direktör konusunda ilginç gelişmeler yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:26
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        Balıkesirspor'dan Serhat Göçerler'e tepki
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        YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor'da teknik direktör konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Geçen sezon Play-Off finalinde bir üst lige çıkamayan ve deneyimli çalıştırıcısı İsmail Ertekin'le yollarını ayıran Balıkesirspor, 48 yaşındaki teknik adam Serdar Göçerler'le anlaşma sağladı. Kulüp resmi kaynakları da, "Serdar Göçerler ile yeni sezon için prensip anlaşmasına varmıştır" açıklamasını yaptı. Ancak Göçerler son anda kararından vazgeçti ve kırmızı-beyazlı yönetim bu karara tepki gösterdi. Balıkesirspor Basın Sözcüsü Ceyhun Ercan da süreçle ilgili açıklama yaptı.

        Ceyhun Ercan açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "Balıkesir’de teknik direktör Serdar Göçerler ile yüz yüze iki kez görüşme gerçekleştirdik. Son görüşmemizde yeni sezon planlamasına dair detaylı bir fikir alışverişi yapılmış, kulübümüzle hocamız arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu süreçte Göçerler’e sözleşme koşullarından tesis altyapımıza kadar tüm detaylar eksiksiz bir şekilde sunulmuş, hocamız da tesisleri bizzat gezerek değerlendirmelerde bulunmuştur. Anlaşma sonrası işbaşı yapmak için işlerini tamamlamak üzere memleketine dönen Göçerler’in, hafta başında sözleşme imzalamak ve görevine resmen başlamak üzere Balıkesir’e gelmesi beklenmekteydi"

        'PROFESYONELLİK DIŞI TUTUM'

        Ercan açıklamasının devamında, "Ancak dün öğle saatlerinde, kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından prensip anlaşmasına dair bilgilendirmenin yapılmasının hemen ardından, Sayın Göçerler kulüp başkanımıza ulaşarak “ailevi sebepler" gerekçesiyle şehrimize gelemeyeceğini bildirmiştir. Balıkesirspor yönetimi olarak, prensip anlaşmasına rağmen alınan bu ani ve profesyonellikten uzak kararı şaşkınlıkla karşılamaktayız. Özellikle bu kararın, başka kulüplerle yapılan kapalı kapılar ardındaki görüşmelerin gölgesinde alınmış olması ihtimali, hem etik değerlere hem de futbol camiasında güvene zarar vermektedir. Yeni sezona güçlü bir teknik heyet ve inançlı bir kadro ile hazırlanmak için çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir.

        Profesyonellik dışı bu tutumu Balıkesirspor taraftarının ve Türk spor kamuoyunun takdirine sunuyoruz" cümlelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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