Balıkesirspor'dan Serhat Göçerler'e tepki

YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Balıkesirspor'da teknik direktör konusunda ilginç gelişmeler yaşandı. Geçen sezon Play-Off finalinde bir üst lige çıkamayan ve deneyimli çalıştırıcısı İsmail Ertekin'le yollarını ayıran Balıkesirspor, 48 yaşındaki teknik adam Serdar Göçerler'le anlaşma sağladı. Kulüp resmi kaynakları da, "Serdar Göçerler ile yeni sezon için prensip anlaşmasına varmıştır" açıklamasını yaptı. Ancak Göçerler son anda kararından vazgeçti ve kırmızı-beyazlı yönetim bu karara tepki gösterdi. Balıkesirspor Basın Sözcüsü Ceyhun Ercan da süreçle ilgili açıklama yaptı.

Ceyhun Ercan açıklamasında şu ifadeleri kullandı. "Balıkesir’de teknik direktör Serdar Göçerler ile yüz yüze iki kez görüşme gerçekleştirdik. Son görüşmemizde yeni sezon planlamasına dair detaylı bir fikir alışverişi yapılmış, kulübümüzle hocamız arasında prensip anlaşmasına varılmıştır. Bu süreçte Göçerler’e sözleşme koşullarından tesis altyapımıza kadar tüm detaylar eksiksiz bir şekilde sunulmuş, hocamız da tesisleri bizzat gezerek değerlendirmelerde bulunmuştur. Anlaşma sonrası işbaşı yapmak için işlerini tamamlamak üzere memleketine dönen Göçerler’in, hafta başında sözleşme imzalamak ve görevine resmen başlamak üzere Balıkesir’e gelmesi beklenmekteydi"