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        Balıkesir'de zeytinlikte çıkan yangının ormana sıçramaması için müdahale başlatıldı (2)

        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları ile 4 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 01:35 Güncelleme: 02.07.2025 - 01:35
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        Balıkesir'de zeytinlikte çıkan yangının ormana sıçramaması için müdahale başlatıldı (2)
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        4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları ile 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Şevki MORALI/ EDREMİT(Balıkesir),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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