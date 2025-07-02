Balıkesir'de zeytinlikte çıkan yangının ormana sıçramaması için müdahale başlatıldı (2)
4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları ile 4 saatte kontrol altına alındı.
4SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları ile 4 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Şevki MORALI/ EDREMİT(Balıkesir),
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