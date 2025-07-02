Balıkesir Burhaniye'de çıkan orman yangını 8 saatte kontrol altına alındı
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çıkan ve rüzgarın şiddetiyle yayılarak ormana sıçrayan yangın, 8 saatlik mücadele sonucunda kontrol altına alındı.
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çıkan ve rüzgarın şiddetiyle yayılarak ormana sıçrayan yangın, 8 saatlik mücadele sonucunda kontrol altına alındı.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Pelitköy Mahallesi'nde arazi çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılarak 'Çamlık' bölgesindeki ormana sıçradı. Yangına hem havadan hem de karadan çalışma başlatıldı. 'Çamlık' bölgesindeki Alevlere Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Burhaniye Belediyesi'ne ait su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çok sayıda vatandaş da traktörleri ve su tankerleriyle destek verdi. Yangın söndürmeye gelen Hasan Can yönetimindeki traktör devrilirken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
BASKİ BURHANİYE KOORDİNATÖRÜNDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR
Yangın söndürme çalışmalarına katılan Baski Burhaniye Koordinatörü Murat Yazgan, ekiplere teşekkür etti. Yazgan, “Yangına Burhaniye Orman İşletme Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri gerekli müdahaleyi yapıyor. Yangına sebep olanlar utansın. Yangına çevremizdeki halkımız da müdahale ediyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Yangın söndürme ekibinde yer alan gençlerin gayreti takdire değer" diye konuştu.
Yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı.
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