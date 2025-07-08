Balıkesir'de orman yangını

Sındırgı ilçesinin kırsal Kürendere Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahale Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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