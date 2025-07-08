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        Balıkesir'de orman yangını

        BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:18 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:20
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        Balıkesir'de orman yangını
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        BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Sındırgı ilçesinin kırsal Kürendere Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahale Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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