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        Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı (2)

        21SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:05
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        Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı (2)
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        21SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında başlayan orman yangını bugün saat 13.30 sıralarında havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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