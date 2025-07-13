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        Denize uçan otomobilinin üzerinde oturup yardım bekledi

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sahil yolunda denize uçan otomobilin sürücüsü sürücü, kendi imkanlarıyla içinden çıktığı aracının üzerine oturup yardım bekledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 13.07.2025 - 14:25
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        Denize uçan otomobilinin üzerinde oturup yardım bekledi
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        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde sahil yolunda denize uçan otomobilin sürücüsü sürücü, kendi imkanlarıyla içinden çıktığı aracının üzerine oturup yardım bekledi. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, sürücü çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı’ndaki sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 61 AIZ 617 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarpıp denize uçtu. Sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Otomobilin üzerine çıkıp, oturan sürücü, yardım bekledi. Sürücünün yardım beklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Otomobil ise kısa sürede suya gömüldü. Bu arada sürücü de çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından bota alınıp, karaya çıkarıldı. Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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