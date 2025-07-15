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        Marmara- İstanbul seferini yapmakta olan deniz otobüsü, rahatsızlanan yolcu için geri döndü

        BALIKESİR'in Marmara Adası'ndan İstanbul'a gitmekte olan deniz otobüsü, Süsen Arslan (66) isimli yolcunun rahatsızlanması ve klima arızası nedeniyle 440 yolcusuyla birlikte geri döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 21:17 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:17
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        Marmara- İstanbul seferini yapmakta olan deniz otobüsü, rahatsızlanan yolcu için geri döndü
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        BALIKESİR’in Marmara Adası’ndan İstanbul’a gitmekte olan deniz otobüsü, Süsen Arslan (66) isimli yolcunun rahatsızlanması ve klima arızası nedeniyle 440 yolcusuyla birlikte geri döndü.

        440 yolcusuyla, saat 17.30’daki Avşa- Marmara- Yenikapı- Bostancı seferini yapmak üzere Marmara Adası’ndan hareket eden Umur Bey isimli deniz otobüsü, 1 saat yol aldıktan sonra Süsen Arslan isimli yolcunun, yüksek tansiyondan dolayı rahatsızlanması ve klima arızası nedeniyle geri döndü. Yolcular Mehmet Reis 11 isimli deniz otobüsüne aktarılırken, ambulansla Marmara Süleyman İlik Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Süsen Arslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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