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        Ayvalıkgücü'nden çifte takviye

        3'üncü Lig kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, transferde 2 isimle el sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:47 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:50
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        Ayvalıkgücü'nden çifte takviye
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        3'üncü Lig kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, transferde 2 isimle el sıkıştı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak geçen sezon Adıyaman FK forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Kıraç Gündüz ve 1922 Konyaspor'dan 22 yaşındaki sağ bek Hüseyin Biber'le sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda kırmızı-beyaz forma için ter dökecek oyuncularımıza ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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