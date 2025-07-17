Ayvalıkgücü'nden çifte takviye

3'üncü Lig kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, transferde 2 isimle el sıkıştı. Kırmızı-beyazlılar, son olarak geçen sezon Adıyaman FK forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Kıraç Gündüz ve 1922 Konyaspor'dan 22 yaşındaki sağ bek Hüseyin Biber'le sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda kırmızı-beyaz forma için ter dökecek oyuncularımıza ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

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