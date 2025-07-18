Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirspor'dan imza şov

        3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transferde 5 oyuncuyla el sıkışarak imza şov yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirspor'dan imza şov
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor, transferde 5 oyuncuyla el sıkışarak imza şov yaptı. Kırmızı-beyazlılar iç transferde geçen sezon 5 gol, 8 asistlik performans sergileyen sağ kanat Celal Emir Dede ile sözleşme yenilerken, Ergene Velimeşespor'dan 21 yaşındaki stoper Ahmet Buğra Güven ile 2 yıllık, Altay'dan 23 yaşındaki stoper Kuban Altunbudak, Bursa Nilüfer FK'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Serhat Velioğlu ve Bursaspor'dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Bora Yılmaz ile 1'er yıllık sözleşmeler imzaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?

        Benzer Haberler

        2 çocuk babası arı saldırısında öldü, eşi kalp krizi geçirdi
        2 çocuk babası arı saldırısında öldü, eşi kalp krizi geçirdi
        Balıkesir'de sahillerin güvenliğini atlı jandarma birliği sağlayacak
        Balıkesir'de sahillerin güvenliğini atlı jandarma birliği sağlayacak
        Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde (2)
        Balıkesir'deki orman yangını 2'nci gününde (2)
        Balıkesir'de ambulansa park halindeki otomobil engeli
        Balıkesir'de ambulansa park halindeki otomobil engeli
        Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı transfer etti
        Bandırmaspor, Emirhan Acar'ı transfer etti
        Balıkesir'de aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı
        Balıkesir'de aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı