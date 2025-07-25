Cunda Adası'nda orman yangını

Yangın, saat 19.00 sıralarında Cunda Adası'ndaki ormanda bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürdürülüyor.

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