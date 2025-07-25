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        Cunda Adası'nda orman yangını

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:57 Güncelleme: 25.07.2025 - 20:00
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        Cunda Adası'nda orman yangını
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        BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Cunda Adası’nda orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Cunda Adası'ndaki ormanda bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürdürülüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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