Balıkesir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde Ayhan Sagut (56) ile E.Ç. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç, bıçakla Sagut'u yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan Sagut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçmaya çalışan şüpheli E.Ç, olay yerinden geçen S.B'nin yerde bulduğu bisiklet parçasını fırlatması üzerine düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Sagut'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, kavga anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.





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