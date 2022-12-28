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Bandırma Ticaret Borsası, önceki dönem meclis üyelerini plaketle ödüllendirdi

AA

Bandırma Ticaret Borsası, önceki dönem meclis üyelerini plaketle ödüllendirdi

BALIKESİR (AA) - Bandırma Ticaret Borsası tarafından önceki dönem meclis üyelerine yönelik ödül töreni yapıldı.

İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen "Vefa ve Tanışma Gecesi" etkinliğinde konuşan Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, Bandırma Ticaret Borsası ailesine 2013 yılında katıldığını söyledi.

Bu süreçte meclis ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunduğunu belirten Tan, şöyle konuştu:

"Borsa ailesi içinde yer aldıktan sonra Bandırmalı olmanın gurur ve mutluluğunu bir başka şekilde yaşadım. Bu akşam aramızda bulunan eski yöneticilerimiz, Borsamızın bugünlere ulaşmasını sağlamışlardır. Kendilerine sonsuz teşekkür borçluyuz. Borsa yönetim kuruluna aday olurken, öncelikle eski yönetim kurulu ve meclisin bize bıraktığı başarı çıtasını korumayı, sonra bu çıtayı yükseltmeyi hedefledik. Borsamız yönetiminin bugünkü başarılı noktaya gelmesinde tabii ki Genel Sekreterimiz Ertunç İşbay ve Genel Sekreter Yardımcımız Aybike Özbay ile personelimizin katkılarını da unutamayız. Onlara da teşekkür ediyorum. Böyle bir aile içinde olmam dolayısıyla da kendimi güvende hissediyorum.”

Borsa Meclis Başkanı Recep Güngör de önceki meclis ve yönetim kurulunun kendilerine bıraktığı değerlerin korunması için çaba harcayarak, yeni projeler üretmeyi planladıklarını dile getirdi.

Önceki dönem Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin’in plaketini eşi Sabriye Sezgin ile kızları, Borsa Başkanı Can Ata Tan’ın elinden aldı. Önceki dönem Meclis Başkanı olup, halen Bandırma Ticaret Borsası Lisanslı Depoculuk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan İsmail Tunçbilek’e plaketini Meclis Başkanı Güngör verdi.

Daha sonra önceki dönem yönetim kurulu üyesi Ahmet Turan, yönetim kurulu başkan yardımcısı Şükrü Funda, meclis başkanı Hayri Çelik ve meclis başkan yardımcısı Tayfun Kurtman'a plaketleri takdim edildi. Borsanın özel ödülü ise Hacer Turan’a verildi.

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