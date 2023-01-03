Marmara Süleyman İlik Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda yapımı tamamlanan Süleyman İlik Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı.



Marmara Adalar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iş insanı Süleyman İlik'in destekleriyle yapılan röntgen ve laboratuvar cihazlarının da bulunduğu üç katlı ilçe hastanesi hizmet vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, hastanede biri uzman olmak üzere 7 doktorun görev yaptığını belirtti.



Aksoy, hastanenin rahmetli iş insanı Süleyman İlik'in bağışıyla yapıldığını, bahçe düzenlemesi, oturma alanları ve ışıklandırmasının da Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle tamamlandığını bildirdi.



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