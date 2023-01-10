Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde 17 yeni program açılacak

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdemir, meslek hayatlarında gazetecilere başarılar dileyerek, şu ifadeleri kullandı:



"Sizleri önemsediğimizi, basının bizler ve ülkemiz adına önemli olduğunu ifade etmek ve bunları paylaşmak adına bir arada olmak istedik. Her görev kutsal ancak medya önemli bir güç olması dolayısıyla daha da önemli bir meslek. İlkeli ve sorumlu medyacılık anlayışı ülkelerin gelişiminde önemli katkılar sağlamaktadır. Bugüne kadar bu mesleğe gönül verdiniz. Mesleğe katkı verdiniz. Tebrik ediyorum. Bundan sonra da sizlere bu meslekte uzun ömürler diliyorum. Meslek hayatınızda sizlere sağlık, huzur başarılar diliyoruz."

Üniversitede yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Özdemir, üniversitenin büyümeye devam ettiğini vurguladı.



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin bu yıl 8. yaşına girdiğini hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki sene aramıza 17 program katılacak. Büyük çoğunluğu lisansüstü programlar. 168 programı geçmiş olacağız. Üniversite danışma kurulunu oluşturduk. Danışma kurulları toplantıları bizim için yön veren toplantılar oldu. Sosyal sorumluluk uygulamalarını üniversite olarak çok önemsiyoruz. Tıp Fakültesiyle ilgili de gelişmeler var. Artık öğrencilerimizi Bandırma’ya getirmek istediğimizi YÖK’e ifade ettik. Şu an öğrencilerimiz 3. sınıf ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde misafir öğrenci olarak eğitim öğretimlerine devam ediyorlar. Önümüzdeki yıl eylül ayında öğrencilerimizin bir kısmı Bandırma’ya gelecek. Sadece yeni aldığımız öğrenciler, bir yıl daha İstanbul Üniversitesinde misafir olacaklar. Önümüzdeki yıl Tıp Fakültemizin binasını hazırlamak istiyoruz. Bütün öğrencilerimiz Bandırma'ya gelmiş olacak. Tıp Fakültemizin akademik kadrosunu da geliştiriyoruz. Yeni bir iki inşaatımız daha başlayacak bu yıl. Spor kompleksi inşaatımız tamamlandı. 3 bin 500 kişilik bir spor salonumuz oldu, burayı Bandırma ile birlikte kullanacağız. Stadyumun halısı ve tribünü bitti."

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