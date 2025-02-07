Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, toplam 1429 uyuşturucu hap, 5 yivsiz ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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