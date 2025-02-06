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        Bandırmaspor, Lois Diony ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, forvet oyuncusu Lois Diony ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:54 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:54
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        Bandırmaspor, Lois Diony ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, forvet oyuncusu Lois Diony ile anlaşma sağladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Fransız oyuncuyla opsiyonlu olarak 2 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada, 306 maçta 74 gol ve 38 asisti bulunan Lois Diony'in en son Fransız ekibi Angers'te forma giydiği hatırlatıldı.

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