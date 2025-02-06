Bandırmaspor, Lois Diony ile anlaştı

Açıklamada, 306 maçta 74 gol ve 38 asisti bulunan Lois Diony'in en son Fransız ekibi Angers'te forma giydiği hatırlatıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Fransız oyuncuyla opsiyonlu olarak 2 yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

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