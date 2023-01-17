Balıkesir'de termal su ile desteklenen hidroterapi merkezi kas ve eklem hastalarına şifa oluyor

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BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, selenyum içeren termal suyla buluşan modern Hidroterapi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi, kas ve eklem hastalarına hizmet veriyor.

Sağlık Bakanlığınca Bigadiç Devlet Hastanesinin arkasındaki 2 bin 394 metrekarelik alanda tamamlanan Hidroterapi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi, üç ay önce hasta kabulüne başladı.

İlçenin Hisaköy bölgesinden çıkan ve 98 ila 106 derecelik selenyum içeren termal su ile desteklenen tesiste, havuz ve tıbbi çamur tedavisinin yanı sıra fizik tedavi yöntemleri de uygulanıyor.

Bir hidroklimatoloji uzmanı, 1 fizyoterapi uzmanı, 2 hidroklimatoloji teknikeri, 2 fizyoterapi teknikeri ve 6 hemşirenin görev yaptığı rehabilitasyon merkezine çok sayıda hasta başvuruyor.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) polikliniği, ozon tedavisi, konuşma terapisi ve enjeksiyon odaları, kardiyak spor salonu, kadın ve erkek için ayrı bireysel ve büyük havuzların bulunduğu tesis, kas, eklem ve nörolojik felçli hastalara hizmet veriyor.

Ortopedik rehabilitasyon, el rehabilitasyon, parafin, elektro terapi ve nörolojik rehabilitasyon odalarının da bulunduğu tesiste, üç ayda 100 hastaya 900 seans uygulandı.

Tedavilerin SGK kapsamında yapıldığı tesisin, bölgenin sağlık turizmine de katkı sağlaması hedefleniyor.

- "Burayı insanlarımıza en faydalı hale getirmek için gayret göstereceğiz"

Vali Hasan Şıldak, AA muhabirine, Hidroterapi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nin, ülkede az sayıda bulunan bir sağlık merkezi olduğunu söyledi.

Tesise çok sayıda hastanın başvurduğunu belirten Şıldak, şöyle konuştu:

"Rehabilitasyon merkezimiz gerek burada yaşayan kıymetli vatandaşlarımıza gerekse sağlık turizmi alanında ilimizden bu hizmeti almak isteyenler için hazır. Özellikle termal imkanlardan da yararlanmak üzere ilimize gelecek vatandaşlarımıza ve yurt dışından gelecek hastalarımıza da hizmet vermeye hazır. Şu anda yapılan görevlendirmeyle Bigadiç Devlet Hastanemizle kompakt bir şekilde hizmet veren merkezimize çok sayıda hasta şifa bulmak için başvuruda bulunuyor. Bu tesisimizin yapılmasına katkı sunan herkese çok teşekkür ederim. Biz de burayı insanlarımıza en faydalı hale getirmek için gayret göstereceğiz."

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Osman Koçak da tesisi sağlık turizmi açısından önemli bir merkez haline getirmek istediklerini anlattı.

Koçak, desteğe muhtaç hastaların tesise geldiğini ifade ederek, "Hastalarımız havuzlarımızda profesyonel ekiplerimizin eşliğinde gerekli hareketleri yapıyor. Havuzlar termal su ile dolu olduğu için sadece suyun etkisinden değil termal olmasından da faydalanıyoruz. Bu durum hastalarımızın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ek olarak çamur tedavisi de uyguluyoruz, çamurları il dışından getirtiyoruz. Sağlık turizmi açısından da önemli bir merkeze dönüşen hastanemize tüm halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Merkezin sorumlu hekimi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı Dr. Gül Pembe Çolak ise "Suyun sıcaklığı ve buraya gelinceye kadar ısısını kaybetmemesi bizim için çok önemli. Hastalar suyun hem sıcaklığından hem de mineral içeriğinden faydalanıyor. Felçli hastaların rehabilitasyonlarında da bu suyu kullanmak istiyoruz. Tesisimiz hem bu bölgenin hem de diğer şehirlerden de gelecek hastalar için yeterli donanımda." ifadelerini kullandı.

- "Biz buradan çok memnunuz"

Eşi Kaniye Deniz'in tedavisi için Kepsut'tan gelen Bekir Deniz de tesisi çok beğendiğini dile getirdi.

Deniz, beyin ameliyatının ardından oturamayacak duruma gelen eşinin şu anda yürüdüğünü belirtti.

Eşinin 11 aydır fizik tedavi gördüğünü söyleyen Deniz, "Biz buradan çok memnunuz, buradan çok iyi sonuç aldık. Üç aydır buraya geliyoruz. Çok güzel bir yer, devletimizin gücünü burada gördük. Allah devletimizden, yapanlardan razı olsun. Buranın personelleri de güler yüzlü, onlardan da çok memnunuz." dedi.

Kaniye Deniz de "Buraya gelmeden önce çok yürüyemiyordum, şimdi çok iyiyim. Buraya geldikten sonra çok iyi oldum, memnunum. Allah bugünümüzü aratmasın." ifadelerini kullandı.

- "Burası olmasaydı Ankara'ya gitmek zorunda kalacaktım"

Uzman çavuş olduğu dönemde 2015 yılında Van'ın Başkale ilçesinde bastığı mayının patlaması sonucu gazi olan Muhammed Altınel de sol kolunda parçalı kırık olduğunu anlattı.

Altınel, daha iyi olabilmek için tesise geldiğini dile getirerek, "Haftada iki kez havuz tedavisi, üç gün de fizik tedavi uygulanıyor. Çamur tedavisi de yapılıyor, 4-5 gündür geliyorum. Bizim için burası çok güzel, burası olmasaydı Ankara'ya gitmek zorunda kalacaktım. Burası benim için avantajlı." diye konuştu.

Altınel'in eşi Kezban Altınel de Bigadiç'te yaşadıkları için rehabilitasyon merkezinin kendilerine büyük avantaj sağladığını söyledi.

Havuzun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Altınel, "Eşimin denge kaybı rahatsızlığı dolayısıyla havuzda bütün kasları gelişiyor. O yüzden burası onun için iyi oldu. Doktorlarımız ve terapistlerimiz bizim iyi ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

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