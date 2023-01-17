Burhaniye'de üniversite öğrencileri fakültenin kütüphanesini yeniledi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri "Bilmeniz Gereken Tek Şey Kütüphanenin Yeri" adlı proje ile okulun kütüphanesini yeniledi.

Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde üniversite öğrencileri, Takım Çalışması dersi kapsamında "BUBFA kendine dokunuyor" sloganı ile fakülte kütüphanesini yenileyerek geliştirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Ticaret Programı üçüncü sınıf birinci öğretim öğrencileri projelerini tamamladı.

Takım sözcüsü Erdemir, "Takım arkadaşlarımızla birlikte fakültemizin kütüphanesini yenileyip, öğrenci arkadaşlarımıza ders çalışmaları için daha rahat ve sessiz bir ortam yaratmak istedik. Bu doğrultuda yeni kitaplıklar ve kitaplar edindik, satranç alanı oluşturduk." ifadesini kullandı.

Kütüphane, yoğun katılımla gerçekleştirilen törenle kullanıma açıldı.

Emeği geçenleri kutlayan Dekan Vekili İlban, "Yıllardır birçok proje gerçekleştirdik ve bu projelerde her zaman farklı alanlara odaklandık. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz projelerin bazıları ilk defa fakültemize yönelik gerçekleştirildi. 'Bilmeniz Gereken Tek Şey Kütüphanenin Yeri Projesi' sayesinde fakültemizin kütüphanesini yenileyerek öğrencilerimize ders çalışabilecekleri uygun bir ortam hazırladık." değerlendirmesinde bulundu.

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