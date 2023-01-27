Balıkesir Ulus Dağı'nda kar yağışı sürüyor

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BALIKESİR (AA) - Sındırgı ilçesi sınırları içinde kalan 1764 rakımlı Ulus Dağı'nda kar yağışı devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Sındırgı kent merkezinde yağmur etkili oldu.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Ulus Dağı'nın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bölgeye gelenler, kayak yaparak kızakla kayıyor. Ziyaretçiler fotoğraf çekip, mangal yakıp piknik yaparak vakit geçiriyor.

Dağın zirve bölümünde ise Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle kayak merkezi yapılması planlanıyor.

Kar yağışı, Yaylabayır, Yüreğil, Sinandede, Şahinkaya, Alakır, Kertil, Kepez, Kıran mahallelerinde de görüldü.

Yaylabayır Mahalle Muhtarı Mustafa Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mahallemiz bembeyaz örtüye büründü. Görmüş olduğunuz gibi hala lapa lapa kar yağmakta. Çok memnun ve mutlu olduk." dedi.

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