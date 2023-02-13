Vatandaşların kırsal mahallede topladığı 40 küçükbaş deprem bölgesine bağışlandı

Hangi zemin depreme daha dayanıklı?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Kepsut ilçesinde bir araya gelen koyun yetiştiricisi vatandaşlar, 40 küçükbaş hayvanı deprem bölgesine bağışladı.

Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesi için yardımlar Kepsut'un kırsal Eşeler Mahallesi'nde de sürüyor.

Mahalle sakinleri, 40 küçükbaş hayvanı depremzedeler için bağışladı.

Toplanan küçükbaş hayvanlar, Kepsut Belediyesi tarafından teslim alındı. Karkas et olarak hazırlanacak olan küçükbaşlar, deprem bölgesine sevk edilecek.

Yardımda bulunan vatandaşları ziyaret eden Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Cankul, "Depremzede vatandaşlarımıza gereken tüm desteği vereceğiz. Bizler Kuvayimilliye şehri Balıkesir olarak en güzel bir şekilde kardeşlerimize sahip çıkacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.