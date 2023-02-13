Vatandaşların kırsal mahallede topladığı 40 küçükbaş deprem bölgesine bağışlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Kepsut ilçesinde bir araya gelen koyun yetiştiricisi vatandaşlar, 40 küçükbaş hayvanı deprem bölgesine bağışladı.
Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesi için yardımlar Kepsut'un kırsal Eşeler Mahallesi'nde de sürüyor.
Mahalle sakinleri, 40 küçükbaş hayvanı depremzedeler için bağışladı.
Toplanan küçükbaş hayvanlar, Kepsut Belediyesi tarafından teslim alındı. Karkas et olarak hazırlanacak olan küçükbaşlar, deprem bölgesine sevk edilecek.
Yardımda bulunan vatandaşları ziyaret eden Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Cankul, "Depremzede vatandaşlarımıza gereken tüm desteği vereceğiz. Bizler Kuvayimilliye şehri Balıkesir olarak en güzel bir şekilde kardeşlerimize sahip çıkacağız." dedi.