Balıkesir'de çiftçi Mustafa Kut'un öldürülmesi olayının sanıkları hakim karşısında

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde 5 yıl önce çiftçi Mustafa Kut'un öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Burhaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sezer K. ile Ersin Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Kimlik tespiti sonrası yaptığı savunmada suçlamaları reddeden Sezer K, Mustafa Kut'la husumeti bulunmadığını ileri sürdü.

Olayın gerçekleştiği gün sabah erken saatte keçileriyle ilgilendiğini, sonrasında da kahvehaneye gittiğini anlatan sanık Sezer K, "Saat 07.00 gibi geri döndüm, eşimle keçilerimizi sağdık. Sonrasında eşimle pazara gittik, ilerleyen saatlerde ahırı temizledim. Bu olayın gerçekleştiğini Turan G'den öğrendim. Öğrendiğim vakit akşam saatleriydi, benim olayla ilgili olarak tüm bilgim bundan ibarettir." diye konuştu.

Sanık Ersin Ç. de suçlamayı kabul etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maktulün bulunduğu yer benim evime 100 metre mesafededir. Bu olayı evden çıkınca kalabalık dikkatimi çektiği için gittiğimde öğrendim. Mustafa Kut'un öldürüldüğü anı da öldürüldüğü yeri de o ana kadar bilmiyordum. Bu olay aydınlansın diye 3 hafta bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldım. Olayı işlemeyen hiç kimse kendi bodrumuna cinayet silahını saklamaz. Ben kimseyi öldürmedim, bu olaylarla alakam yoktur."

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Maktul Mustafa Kut'un ailesinin avukatı Oğuzhan Kaçıcı, duruşmanın ardından AA muhabirine, mahkemeye konu olan olayın bir süre önce gündemde olan bir olay olduğunu anımsattı.

Cinayet olayının bazı televizyon programlarında işlendiğini belirten Kaçıcı, "Zaten evvelki beyanlarda ve televizyon ekranlarındaki beyanlarda kimin neyi nasıl yaptığı, kimin nasıl olaya iştirak ettiği çok aşikar. Ne pahasına olursa olsun bu işin takipçisi olacağız. Biz savunmalarımızı mahkemeye sunduk. Çok ufak tefek eksikler kaldı." dedi.



Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Mustafa Kut (50), 25 Temmuz 2018'de tarlasına yakın mesafede sırtından vurularak öldürülmüştü.



Olaya ilişkin şüpheliler Sezer K. ile Ersin Ç. geçen yıl tutuklanmıştı.

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