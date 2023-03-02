Sındırgı'da deprem riskine karşı proje ve bina denetimleri gerçekleştiriliyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası yapı güvenliğiyle ilgili denetimler artırıldı.

Sındırgı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, deprem riskine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yüksek katlı binaların altlarında bulunan marketler başta olmak üzere iş yerlerinde ve binalarda kolon ve bina sistemi değişikleri kontrolünü gerçekleştiriyor.

Bunun yanı sıra vatandaşların mağdur olmamaları adına fahiş fiyat artışını engellemek için marketler ve toptancılarda etiket kontrolü yapılıyor.

Sındırgı Belediyesi Zabıta Müdürü Yıldıray Gürlek, gazeteciler, denetimlerin tamamlanan kısmında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını söyledi.

İş yeri sahibi Kübra Can da uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek, "Binamdan ve kolonlarımın yeterli olduğunu düşünüyorum normalde ama mühendislerin yapacağı uygulamada sonuç daha iyi ortaya çıkacaktır." dedi.

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