Balıkesir'de kömürlü kalorifer kazanı patladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir apartmanda kalorifer kazanının patlaması sonucu üstteki dairenin zemini çöktü, 2 kişi yaralandı.



İlçe merkezinde, Esentepe mevkisinde bulunan sitenin bloklarından birindeki kömürlü kalorifer kazanında henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstündeki evin zemini çöktü. Bir üst kattaki dairenin zemini ise büyük hasar gördü. Yangının da çıktığı kazan dairesinin bulunduğu 4 katlı apartmandaki bazı evlerin camları kırıldı.

Kazan dairesinin üstündeki evde yaşayan Sabri Adak ve oğlu İlhan Adak, patlamadan hafif yaralı kurtuldu. Yaralılara, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü.

Tedbir amacıyla boşaltılan binada ekiplerin çalışması sürüyor.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Esentepe mevkisinde 54 dairenin bulunduğu sitenin bir bloğunun altında bulunan kalorifer kazanının patlaması sonucu binanın büyük hasar gördüğünü söyledi.

Patlamada can kaybının olmadığını belirten Bahçavan, "Kazanın patlamasını AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekiplerine bildirdik. Ekipler incelemelerde bulunacak. Patlamanın olduğu blokta 8 daire var. Dairelerde oturanlarla görüştük. Bir süre akrabalarında kalacaklar. Daire sahiplerine 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

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