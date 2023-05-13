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Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak Karyağmaz'da son kez sandık kurulacak

AA

Balıkesir'den Bursa'ya taşınacak Karyağmaz'da son kez sandık kurulacak

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA/RAMAZAN ATAM - Yeniden kalkınması mümkün görülmeyen köylerin taşınmasına ilişkin 2010 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine taşınmak için gün sayan kırsal Karyağmaz Mahallesi sakinleri, mevcut yerleşim alanında son kez sandık başına gidecek.

Balıkesir kent merkezine yaklaşık 110, Dursunbey'e 35 kilometre uzaklıktaki, geçmişi 600 yıl öncesine dayanan ve 1940'lı yıllarda bağlı olduğu Mustafakemalpaşa'dan ayrılarak Dursunbey'e bağlanan Karyağmaz'ın Mustafakemalpaşa ilçesine taşınması için çalışmalar tamamlandı.

Türkiye'de bir ilke imza atılan taşınma kararı sonrası, 4 yıllık inşaat çalışmalarının ardından 700 dönüm arazide yeni nesil yerleşim modeli ortaya çıktı. Proje kapsamında 404 konut, köy konağı, iki tip olmak üzere 100 ahır, okul, cami, yol, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu inşası yapıldı.

Beş yılın sonunda proje kapsamında yapılan 164 metrekarelik iki katlı 3+1 bahçeli konutlar, hak sahiplerine teslim edildi.

Teslimin ardından Mustafakemalpaşa'ya gitmek için gün sayan 25 hane halkı, mahallelerinde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde son kez oy kullanacak.

- Anılarını geride bırakıp yeni evlerine gidecekler

Karyağmaz Mahallesi Muhtarı Sami Doğdu, AA muhabirine, mahallenin yerinde kalkınamayacağından dolayı alınan taşınma kararı sonucu birçok kişinin yeni evlerine taşındığını söyledi.

Söz konusu 25 hanedeki kişilerin hayvanları olduğu için bir süre daha mahallede kalacağını fakat daha sonra gideceğini belirten Doğdu şöyle konuştu:

"Biz de en kısa sürede taşınacağız. Bu seçim bizim köyde geçireceğimiz son seçimimiz, hayırlısıyla inşallah güzel bir şekilde geçiririz. Bundan sonraki seçimlerde de yeni mahallemizde ömrümüz varsa tercihlerimizi orada yapacağız. Karyağmaz köyümüzde birçok anımız var, köyde 40 yıldır seçimlere katılıyorum. Oylarımızı hep burada kullandık. Bizim için farklı bir anı."

Mahalle sakinlerinden 42 yaşındaki Beytullah Civa da babasının Mustafakemalpaşa'ya taşındığını, kendisinin de yakın zamanda gideceğini aktardı.

Karyağmaz'da seçim için son kez oy kullanacağını ifade eden Civa, "Bundan sonraki oylarımızı Bursa'da kullanmaya devam edeceğiz. Yıllarca yaşadığımız köyümüzde son oylarımızı kullanmanın bir heyecanını yaşıyoruz." dedi.

İlk defa oy kullanacak 18 yaşındaki Mustafa İnci de çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

17 yaşındaki Furkan Ciğa ise oy kullanamayacağını belirterek "Bundan sonraki oylarımız Mustafakemalpaşa'da kullanılacak, orada kullanacağım. İnşallah orada güzel günler geçiririm. Bizim için orada imkanlar daha iyi olacak, taşınma kararının yerinde olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

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