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        Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:48
        Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Bayram Dede (68) idaresindeki 10 UD 758 plakalı traktör, Kargın Mahallesi mezarlık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Devrilen traktörün altından çıkartılan Dede, ambulansla kaldırıldığı Bigadiç Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtulamadı.

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