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        4. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:54
        4. Burhaniye Kitap Fuarı sona erdi

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen kitap fuarı sona erdi.

        Burhaniye Belediyesince düzenlenen ve ülkenin önde gelen yazar, sanatçı ve akademisyenlerinin de içinde olduğu 121 konuk, ve 33 yerel yazarın katıldığı 89 yayınevinin stant açtığı Burhaniye 4. Kitap Fuarı’ yapılan törenle son buldu.

        Açılışı sinema sanatçısı Türkan Şoray katılımı ile gerçekleşen fuara 4 gün boyunca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Fuarın son gününde sanatçı Songül Bulur, izleyicilere dinleti sundu. Oyuncu, yazar Özge Özberk "Sinema ve Edebiyat" gazeteci yazar Altan Öymen "Değişim Yılları" söyleşileriyle izleyicilerle buluştu.

        Fuarın kapanış töreninde, gazeteci yazar Saygı Öztürk’e Araştırmacı Gazetecilik Ödülü verildi.

        Yazar Burcu Bahar'ın çocuklara özel sahnelediği 'Aç kapıyı gir içeri' sözcük oyunu ailece zaman geçirmek isteyen çocuklu ailelerin ilgi odağı oldu.

        Bin Yıllık Tarihten Bin Yıllık Kitaba temasıyla düzenlenen Burhaniye 4. Kitap Fuarı son buldu.

        5 gün süren fuarın kapanış töreninde, Burhaniye Belediye başkanı Ali Kemal Deveciler, katkıları için tüm belediye çalışanlarını sahneye davet ederek tek tek teşekkür etti.

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