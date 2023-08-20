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        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alındığı bildirilen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 19:57
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan ve kısmen kontrol altına alındığı bildirilen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı kırsal Dombaydere Mahallesi mevkisinde saman balyası taşıyan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 400 personel, 20 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozerin yanı sıra 8 uçak ve 8 helikopterle müdahale ediliyor.

        - Vali Ustaoğlu: "Yangın kısmen kontrol altına alındı"

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, beraberindekilerle bölgede incelemelerde bulundu.

        Ustaoğlu, incelemesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının 16.00 sıralarında çıktığını anımsatarak, "Yangının ilk çıkışı, hareket halinde olan saman yüklü bir kamyonun alev alması ve ormana sıçramasıyla oluştuğunu tespit ettik." dedi.

        Yangının kısmen kontrol altına alındığını aktaran Ustaoğlu, şunları söyledi:

        "Hemen Orman Bölge Müdürlüğü'nün araçlarıyla ve personeliyle müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Bölgemizdeki 8 uçak ve 8 helikopterle müdahaleler yapıldı. Toplamda 87 araç ve 400'ün üzerinde personelimizin bölgedeki müdahalesi sürüyor. Yangın şu anda kısmen kontrol altına alındı diyebiliriz. Temennimiz bir an önce kontrol altına alınıp bu sıkıntının sonlandırılması. Geçmiş olsun."

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