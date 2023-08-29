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        Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:46 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:46
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        Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü ile annesi ve 2 kardeşi yaralandı, babası hayatını kaybetti.

        İsmet Tecer (20) idaresindeki 09 K 2258 plakalı otomobil, Savaştepe Soğucak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan sürücünün babası Ali Tecer (44), olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü İsmet Tecer ile annesi Fatma (41), kardeşleri Hanne Serra (6) ve Fulin (15) Tecer ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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