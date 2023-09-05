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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden zeytin ve incir üreticisine destek

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesirli zeytincilere ve kalitesi coğrafi işaretle tescillenmiş Havran inciri üreticilerine hasat sezonu öncesinde desteklerde bulunarak, zeytin toplama kasası ve örtüsü ile incir kurutma kasası dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:10
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden zeytin ve incir üreticisine destek
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        Büyükşehir Belediyesi destekleri kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı her bir üreticiye 10 zeytin toplama kasası ve 4 zeytin toplama örtüsünün dağıtımı, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) gerçekleştirildi. Proje kapsamında 2022 yılından 2023 yılı sonuna kadar toplam 7 bin üreticiye 70 bin zeytin taşıma kasası ve 28 bin zeytin toplama örtüsü dağıtımı tamamlanacak.

        Ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla geçen haziran ayında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilen Havran incirinin üretiminin teşvik edilmesi ve üreticileri desteklemek amacıyla ÇKS kaydı bulunan tüm incir üreticilerine de 2 bin 350 adet incir kurutma kasası dağıtımı yapıldı.

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, tarımın tüm dünyada çok stratejik bir alan haline geldiğini söyledi.

        İşi en iyi ve profesyonel şekilde yapmak gerektiğini belirten Canbey, "Balıkesir tarım için çok nadide bir yer. Önemli olan bu imkanı değerlendirmek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’ın bu konudaki gayretlerine bizzat şahidiz milletvekilleri olarak bizler de katkımızı sunmaya çalışıyoruz. Bizim, zeytin ve zeytinyağımız çok kıymetli. İncirimiz çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum.” dedi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şunları kaydetti:

        "Masrafı azaltmanın yolu, akılcı işler yapmaktan geçer. Masrafı azaltmak, eylemsizlik değildir. Masrafı azaltmak, üretim maliyetlerini aşağıya çekmektir; çiftçine yardımcı olmaktır, satışı artırmaktır. Satışın artarsa gelirin artmış olur, masrafın küçük kalır. Evrilmeyen devrilir. Hepimiz kendimizi geliştirmek zorundayız. Şehirler, tüccarlar, odalar, belediye başkanları rekabet ediyor. Biz, 20 ilçemizin her birine ihtiyacı kadar hizmet götürmeye çalışıyoruz. Zeytincilerimiz için önemli bir gün. Bizim de çorbada tuzumuz, teşvikimiz olsun. Kalitede bir standardı yakalama gayretimiz olsun. Zeytin sezonu başlıyor. Bereket, hep beraber gönüller çalışırsa daha çok artar. Geçtiğimiz yıl tüm zeytin üreticilerimize zeytin toplama kasası ve örtüsü dağıtacağız diye söz vermiştik, sözümüzü yerine geçirdik. Bunun yanında Havran Belediye Başkanımızın tavsiyesiyle incir üreticilerimize de kurutma kasası dağıtıyoruz. Tarım ve hayvancılığa çok önem veriyoruz. Neredeyse her hafta bir alanda üreticilerimize malzeme desteğinde bulunuyoruz. Üreticilerimizin tümüne bereketli bir hasat sezonu diliyorum."

        Programa, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, oda başkanları, meclis üyeleri, AK Parti ilçe teşkilatları ve üreticiler katıldı.

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