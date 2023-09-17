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        Manyas'ta çeltik biçim ve kurutma fiyatları belirlendi

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde sezonun çeltik biçim ve kurutma bedelleri açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 17:01 Güncelleme: 17.09.2023 - 17:14
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        Manyas'ta çeltik biçim ve kurutma fiyatları belirlendi
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde sezonun çeltik biçim ve kurutma bedelleri açıklandı.

        Manyas Ziraat Odası'nda yapılan toplantıya Oda Başkanı Kudret Özden, üretici, biçer döğer ve kurutma temsilcileri katıldı.

        Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, yaptığı açıklamada, bu yıl nisan aylarının son günlerindeki yağışlardan dolayı çeltiklerin ekimi geciktiğini söyledi.

        Onun için hasatta da ekime bağlı olarak gecikmenin yaşandığını belirten Özden, "Bu ayın sonlarında hasat yavaş yavaş başlar. Biz de oda olarak temsilcilerimizle fiyatlar konusunu görüştük. Yaklaşık 70 bin dekar ekimin olduğu Manyas'ta bir dekar çeltiğin tavsiye biçim fiyatı 600 lira, kurutma bedelleri ise 11 saat ortama baz alınarak 11 bin lira olarak hesaplanmıştır. Belirtilen tonun üzerine çıkarsa her ton için 1000 lira, kurutma 8 saatin altında olursa tonunda bin lira düşülecektir." diye konuştu.

        Özden, yeni sezonun çeltik üreticilerine ve biçer döğer işletmecilerine hayırlı olmasını diledi.

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