Balıkesir'de belediye çalışanı evinde ölü bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye çalışanı olduğu öğrenilen kişi evinde ölü bulundu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye çalışanı olduğu öğrenilen kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre; Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesindeki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelerek itfaiye yardımıyla ihbarın yapıldığı eve giren ekipler kanepe üzerinde İsmail Murat Işıktaş'ı hareketsiz halde buldu.
Edremit Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Işıktaş'ın cesedi ekipler tarafından evinden alınarak ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.