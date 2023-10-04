18. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali 13 Ekim'de başlayacak Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenecek "Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali" 13-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenecek "Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali" 13-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Ayvalık Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, zeytin sektörünün öncüleri ve markalarının buluşacağı festivalin hazırlıkları tamamlandı.

İlçenin ihracat, yatırım ve turizm potansiyelinin tüm dünyaya duyurulmasının hedeflendiği "Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali" 13 Ekim'de başlayacak. Hasat ve birçok etkinliğin yapılacağı organizasyon, 15 Ekim'de sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, zeytin ve zeytinyağında üretim ve ihracata Ayvalık'ın önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Festival kapsamında kurulacak zeytin ve zeytinyağı pazarında 2023'ün ilk ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşacağını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Festivale, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Ticaret Borsası ile markalarımız, odamız üyesi turizm ve gastronomi şirketlerimiz destek veriyor. Ayvalık sadece zeytin ve zeytinyağından ibaret değil. Kültürel değerlerimizi, turizm gücümüzü ve gastronomi zenginliklerimizi dünyaya açmaya çalışıyoruz. Coğrafi işaretli zeytinyağımız, 'Ayvalık' markamız dünyada bilinirliğini ve ününü korurken, ülkemizde yoğun bir şekilde en çok taklit edilen 3 üründen biridir. Marka değerimize, üreticimize, işletmelerimize, yöremize ve tüketiciye zarar veren bu durumdan kurtulmak için ciddi çabalar içindeyiz."