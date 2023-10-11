Balıkesir'de devrilen direğin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen ahşap elektrik direğinin altında kalan işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen ahşap elektrik direğinin altında kalan işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir elektrikçide çalışan İdris Akbaş (59), Bahçelievler Mahallesi'nde eski ahşap elektrik direğindeki telleri sökmek için direğe tırmandı.
Akbaş ağırlığı taşıyamayıp devrilen direğin altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, Akbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Akbaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.