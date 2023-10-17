Balıkesir Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri hizmete açıldı

Balıkesir'de uzun yıllardır amatör sporlarda kullanılan Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri yenilenen yüzüyle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 5 futbol sahalı, 127 bin metrekarelik alanıyla spor ve yaşam kompleksine dönüştürülen tesisin açılışı törenle gerçekleştirildi.

4 sentetik çim, 1 doğal çim saha olmak üzere toplam 5 futbol sahası, 5 açık tenis kortu, 2 kapalı tenis kortu, 2 basketbol sahası, 2 streetball sahası ve 1 güreş antrenman sahası inşa edilen kompleksin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yaptığı konuşmada, spora desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Kentte spor yapan genç sayısının giderek arttığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu tesis aslında Balıkesir'in bütününe hizmet edecek. Balıkesir'in nüfusuna oranla tesis sayısı, yeşil alan sayısı metrekare olarak hesaplandığında bu tesisin de katılımıyla oldukça fazla ve ilk 5'e giriyor. Biz Balıkesir yerel yöneticileri, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri hep beraber çalıştığımız zaman olimpiyat, dünya şampiyonları arka arkaya gelecek. 220 kişi kapasiteli tribünler, engelli vatandaşların da kolaylıkla yararlanabileceği şekilde tasarlandı. 372 otomobil, 8 otobüs kapasiteli otoparkı bulunan komplekste ayrıca 18 bin 175 metrekare yeşil alan, 1600 metrekare çocuk oyun alanı, 750 metrekare aletli ısınma sahası, 3 metre genişliğinde 1040 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 10 bin 584 metrekare açık gezinti alanı, soyunma salonları, fitnes alanları, idari bina ve kafeteryalar bulunuyor."

Yılmaz, Balıkesirspor tesislerinin de kapasitesini artırmak istediklerini, yatakhane ve topçu merkezinin temelini yıl içinde atacaklarını anlattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp de kurumların yakaladığı işbirliği ile kentin bir spor şehrine dönüştüğünü ifade etti.

- İlkay Gündoğan'ın forması hediye edildi

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç ise tesisin modern yapısı ve sağladığı imkanlar ile Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayarak, belediyeye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Barcelona'da forma giyen Balıkesirli futbolcu İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a oğlunun formasını hediye etti.

Daha sonra Başkan Yılmaz, Mengüç ve Özalp'a temsili olarak tesisin anahtarlarını verdi.

Günün anısına hazırlanan dev top imzalandıktan sonra Başkan Yücel Yılmaz, farklı branşlardan yüzlerce sporcu ile bir araya geldi.

Törenin sonunda Başkanı Yılmaz ile sanatçı Hülya Avşar, tesislerdeki tenis kortunda gösteri maçı yaptı.

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı mücadele sonrası açıklama yapan Hülya Avşar, tesisleri çok beğendiğini söyledi.

Avşar, Ayvalık Belediye Başkan Adayı olacağı yönündeki soruya ise "Tamamen işimi bırakmam lazım, biraz zor gözüküyor. Ayvalık'a belediye başkanı olsam sahiline baştan aşağıya çok güzel restoranlar yaparım, sahili ve iskelesini düzenler bambaşka bir yer yaparım. Sporla ilgili çalışmalar yaparım ve her yere 'Yerlere çöp atmayın' pankartı asarım." cevabını verdi.