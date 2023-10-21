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        Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:00 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:03
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        Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

        Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" tarafından durdurulan lastik bottaki 46 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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