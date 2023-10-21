Ayvalık açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" tarafından durdurulan lastik bottaki 46 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.