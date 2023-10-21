Burhaniye'de 100'üncü yıl doğa yürüyüşü yapıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kırsal Taylıeli Mahallesi'nden başlayıp 10 kilometrelik parkurun sonunda Şahinler Mahallesi'nde tamamlanan yürüyüşe, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan İrez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alpaslan ve vatandaşlar katıldı.

Alpaslan'ın rehberlik ettiği "Annemle, babamla Şahinler köyünde yürüyorum" sloganıyla gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katılanlar bir yandan spor yaptı bir yandan da ilçenin doğal güzelliklerinin keyfini çıkarma fırsatı buldu.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.